Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: армия РФ значительно ослабла в результате вторжения в Украину

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 09:18

В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее, как материально, так и концептуально.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Как отмечается, за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу" - говорится в обзоре.

Ранее британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияармиявойнаУкраина
Главное сегодня

Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров – Зеленский

Обновлено от 20.37Россия нанесла ракетные удары по Львову

фото, видео, дополненоВ Ровенской области масштабное ДТП: 17 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

Появилось видео штурма "Азовстали" россиянами

В МИД напомнили Папе Римскому, кто ответственен за войну

видеоВоенные показали новые удары "Байрактаров" по Змеиному

Все новости...
Росcия
ЦРУ на русском рассказало, как безопасно выйти на контакт
Нет признаков военной помощи России со стороны третьих стран – Пентагон
ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая
Последние новости
23:30
Будущее без российского газа и отсроченный дефолт: итоги на экономическом фронте
23:16
обновленоУдар по Закарпатью: повреждена подстанция в Воловце
23:13
Враг обстрелял шесть ж/д станций, повреждения тяжелые – глава УЗ
23:05
Одесская область: россияне нанесли ракетный удар по Арцизу
23:02
В Латвию прибыли 10 американских военных вертолетов
23:00
Глава Николаевщины о ракетных ударах РФ: "Скоро балалайками у нас будут кидаться"
22:56
На Донбассе ВСУ за день успешно отразили 12 атак армии РФ, бои продолжаются
22:52
Днепропетровщина: из-за обстрела разрушена ж/д инфраструктура, есть раненый
22:50
Прекращение огня будет только тогда, когда Путин сам захочет переговоров – Зеленский
22:40
Британия отправит Украине беспилотники, доставляющие оборудование на передовую
Все новости...