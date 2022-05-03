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В центре оккупированного Мелитополя взорвался заминированный скутер

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 10:20
Фото РИА Мелитополь

Около 8 утра в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв – на парковке за супермаркетом Сильпо по проспекту Богдана Хмельницкого взорвался заминированный скутер.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Очевидцы сообщили, что было слышно три громких хлопка.

От взрыва в магазине повылетали окна и частично поврежден фасад. 

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Отмечается, что на место происшествия приехало много российских военных и техники.  

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Темы: Мелитопольвойнавзрыв
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