В центре оккупированного Мелитополя взорвался заминированный скутер
Вторник, 3 мая 2022, 10:20
Около 8 утра в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв – на парковке за супермаркетом Сильпо по проспекту Богдана Хмельницкого взорвался заминированный скутер.
Источник: РИА Мелитополь
Детали: Очевидцы сообщили, что было слышно три громких хлопка.
От взрыва в магазине повылетали окна и частично поврежден фасад.
Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Отмечается, что на место происшествия приехало много российских военных и техники.
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