В центре оккупированного Мелитополя взорвался заминированный скутер

Около 8 утра в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв – на парковке за супермаркетом Сильпо по проспекту Богдана Хмельницкого взорвался заминированный скутер.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Очевидцы сообщили, что было слышно три громких хлопка.

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От взрыва в магазине повылетали окна и частично поврежден фасад.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

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Отмечается, что на место происшествия приехало много российских военных и техники.