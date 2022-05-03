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Папа Римский: Орбан сказал, что Россия планирует закончить войну к 9 мая

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 10:30

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии, в котором тот якобы рассказал о планах россиян закончить войну в Украине до 9 мая.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".

"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Папа Римский.

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Папа также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а вот смысла ехать в Киев пока не видит.

До интервью 85-летний Франциск не упоминал публично Россию или Путина с начала войны 24 февраля. Но он использовал такие слова, как "неоправданная агрессия" и "вторжение", и сожалел о зверствах против гражданских лиц.

Папу Римского Франциска подвергают критике на фоне войны России против Украины. Больше - в статье Папа, оскорбивший украинцев: что стало причиной последних решений и заявлений понтифика.

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Темы: Папа РимскийПутинвойна
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