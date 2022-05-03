Посол Украины: канцлер Шольц изображает из себя "обиженную колбасу"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике отказ канцлера Олафа Шольца от визита в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Bild.

"Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным. - Ред.) звучит не очень по-государственному", - сказал Мельник.

"Речь идет о жесточайшей истребительной войне со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - добавил посол.

Во вторник Олаф Шольц и его правительство собираются на двухдневную закрытую встречу, чтобы обсудить войну на Украине и ее последствия.

Шольц ранее признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.