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Посол Украины: канцлер Шольц изображает из себя "обиженную колбасу"

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 12:10

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике отказ канцлера Олафа Шольца от визита в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Bild.

"Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным. - Ред.) звучит не очень по-государственному", - сказал Мельник.

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"Речь идет о жесточайшей истребительной войне со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - добавил посол. 

Во вторник Олаф Шольц и его правительство собираются на двухдневную закрытую встречу, чтобы обсудить войну на Украине и ее последствия.

Шольц ранее признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

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В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией.

Темы: ШольцМельникГермания
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