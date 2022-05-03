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Харьковчанин помогал мужчинам сбегать за границу на Закарпатье за ​​$20 тысяч – ГБР

Елена РощинаВторник, 3 мая 2022, 12:31
Фото ГБР

На Закарпатье задержан переселенец из Харькова, который организовал незаконную схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Источник: ГБР

Детали: Задержали злоумышленника работники Государственного бюро расследований и Национальной полиции.

 

По данным правоохранителей, харьковчанин предоставлял потенциальным уклонистам широкий комплекс услуг: от липовых справок о непригодности к военной службе до переправки их через границу под видом волонтеров и тому подобное.

Проверяется информация о причастности к незаконному бизнесу работников военкоматов, врачей и пограничников.

По оперативной информации, при содействии харьковского "бизнесмена" в одном из центров комплектации и социальной поддержки в Закарпатской области мужчины якобы проходили военно-врачебную комиссию, которая признавала их непригодными к военной службе в военное время с одновременным снятием с воинского учета.

Свои услуги организатор оценивал в 20 тысяч долларов.

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Его задержали "на горячем" при получении платы за услуги от очередного желающего скрыться за границу.

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного 40 тысяч долларов США, оружие и патроны, мобильные телефоны, флеш-накопители и печати.

 

Продолжается досудебное расследование по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком до 9 лет.

Темы: ЗакарпатьевойнамобилизацияГБР
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