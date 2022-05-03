Правительство Германии решилось предоставить Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Федеральное правительство Германии все-таки решило поставить в Украину семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000 со складов Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, политическое решение канцелярии и министерства обороны было принято вопреки совету руководящих военных в Бундесвере. Они ранее отмечали, что только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000, находящихся на вооружении Бундесвера, боеспособны и незаменимы для собственных нужд Германии.

Реклама:

Использование для Украины оружия, имеющего сложную цифровую систему управления огнем, также подвергалось сомнению немецкими военными. Однако правительство проигнорировало эти беспокойства, хотя долгое время выражало опасения, что передача тяжелого оружия Украине может ослабить Бундесвер.

Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские установки, способные стрелять на расстояние до 40 километров.

Нидерланды ранее пообещали Киеву поставку пяти таких гаубиц.

ВИДЕО ДНЯ

Обучение украинской армии системе вооружения будет полностью проходить в Германии.

На прошлой неделе федеральное правительство впервые одобрило экспорт тяжелого вооружения из Германии: 50 зенитных самоходных установок Gepard.

Поставка основных боевых танков западного образца, таких как Leopard, из Германии в Украину пока не планируется.