Во вторник россияне уже убили по меньшей мере 9 человек на Донетчине
Вторник, 3 мая 2022, 13:49
По меньшей мере 9 человек убили российские захватчики 3 мая в Донецкой области.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Российская авиация утром бомбит Авдеевку – под ударом жилмассив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили "Грады".
Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах.
В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, шедшие за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.
Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем".
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