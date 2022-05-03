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Во вторник россияне уже убили по меньшей мере 9 человек на Донетчине

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 13:49
фото из Telegram Кириленко

По меньшей мере 9 человек убили российские захватчики 3 мая в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Российская авиация утром бомбит Авдеевку – под ударом жилмассив в центральной части города. Вчера ночью оккупанты на этом же направлении применили "Грады".

Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах.

 
 

В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, шедшие за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем".

 

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Темы: Донецкая областьвойна
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