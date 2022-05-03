Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Патриарх Кирилл врет, что Россия "ни на кого не нападала"

Елена РощинаВторник, 3 мая 2022, 14:30
Патриарх Кирилл врет, что Россия ни на кого не нападала
Глава РПЦ Кирилл, фото РИА Новости

Глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, заявил, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".

Реклама:

Детали: Такие утверждения "Кирилл" сделал во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу, девятый день после Пасхи.

По его словам, церковь просит в этот день похороненных в Архангельском соборе святых молиться о том, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества".

Напомним: 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовали захват Крыма, разжигание войны на востоке Украины и 8 лет гибридной войны против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Западные страны сообщали о подготовке полномасштабной войны РФ против Украины за несколько месяцев до ее начала. На Западе подчеркивают, что агрессия Владимира Путина против Украины является неспровоцированной. 

Владимир Путин назвал войну "специальной военной операцией". В России была введена уголовная ответственность для СМИ за распространение информации о войне, которая не соответствует официальной позиции, из-за чего некоторые медиа приостановили деятельность.

Российская армия уничтожает украинские города, убивает и насилует гражданских, издевается над военнопленными.

Гибридные войны РФ ранее вела и на территории других государств.

Темы: войнаРосcияцерковьпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
"Где потерял оружие? Там же, где и ногу!" Как государство погружает военных с инвалидностью в бюрократический водоворот
Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: