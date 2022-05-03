Патриарх Кирилл врет, что Россия "ни на кого не нападала"

Глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, заявил, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи".

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Детали: Такие утверждения "Кирилл" сделал во время проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу, девятый день после Пасхи.

По его словам, церковь просит в этот день похороненных в Архангельском соборе святых молиться о том, чтобы "священные рубежи" России оставались неприступными, а россиянам хватало "мудрости, силы и чести в случае необходимости защищать священные рубежи отечества".

Напомним: 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которому предшествовали захват Крыма, разжигание войны на востоке Украины и 8 лет гибридной войны против Украины.

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Западные страны сообщали о подготовке полномасштабной войны РФ против Украины за несколько месяцев до ее начала. На Западе подчеркивают, что агрессия Владимира Путина против Украины является неспровоцированной.

Владимир Путин назвал войну "специальной военной операцией". В России была введена уголовная ответственность для СМИ за распространение информации о войне, которая не соответствует официальной позиции, из-за чего некоторые медиа приостановили деятельность.

Российская армия уничтожает украинские города, убивает и насилует гражданских, издевается над военнопленными.

Гибридные войны РФ ранее вела и на территории других государств.