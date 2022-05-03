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"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 15:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и участков под угрозой… Мы говорим о новом пакете поддержки на 300 млн фунтов стерлингов", - сказал Джонсон.

По его словам, в пакет также войдут радары, "чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия, и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы".

Джонсон сказал, что он стремится укрепить Украину в такой степени, чтобы никто никогда не осмелился посягать на нее.

Он выразил уверенность, что Украина победит в войне, а истории о ее победе будут пересказывать из поколения в поколение.

"Об этом будут рассказывать внукам и правнукам, что украинцы научили целый мир, что брутальная сила агрессора не может ничего сделать народу, который избрал свободу. Они скажут, что украинцы своим упорством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить нацию, которая борется за свою независимость, поэтому я верю и знаю, что Украина победит.

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Вы доказали, что справедлива старая поговорка: не размер собаки важен, а размер битвы, куда пришла драться собака. Не знаю, есть ли такая идиома в украинском языке, но я думаю, что вы поняли", - сказал Борис Джонсон.

Он признал, что Запад слишком медленно реагировал на аннексию Крыма и нападение на Донбасс 2014 года, и заявил, что больше нет права на повторение этой ошибки.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее отметил, что Британия не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории РФ.

Темы: Верховная РадаБорис Джонсон
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