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Зеленский впервые за время войны обратился к Раде: вы депутаты величайшей страны

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 15:30
Зеленский впервые за время войны обратился к Раде: вы депутаты величайшей страны
Фото из Тelegram главы Офиса президента Андрея Ермака

Президент Владимир Зеленский впервые с начала войны обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их быть едиными, не тратить время на второстепенные законы и помнить, что они парламентарии величайшей страны.

Источник: запись выступления Зеленского, предоставленная "Украинской правде" нардепом Ярославом Железняком

Прямая речь Зеленского: "За эти почти 10 недель я обращался к… парламентам разных государств мира, но не обращался к вам. Это не неуважение, а наоборот – это большое доверие к вам. Вы здесь, вы знаете, что происходит в нашем государстве, и вы прекрасно знаете, что делать.

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Вы народные депутаты самого большого государства в мире современном. Вы – народные депутаты Украины. Ключевые слова: народ и Украина! Повестка дня ВР – очевидна. Ключевое слово: повестка. Нет времени на спам, на ссоры и на пиар. Вас и так все знают. Сегодня важен мудрый рационализм и здоровый национализм".  

 

Фото из Тelegram главы Офиса президента Андрея Ермака

Детали: Зеленский добавил, что депутаты являются частью большого украинского войска, и их фронт – законодательное поле, на котором они должны работать для народа, государства и победы 24 на 7.

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Прямая речь президента: "Сегодня у нас с вами одна партия – Украина, одна фракция – Украина, одно монобольшинство – Украина. Единая. Сильная. Независимая. Все, что ей не помогает или вредит, должно остаться в прошлом.

Так же, как и надежды кого-то, кого здесь нет, где-то там пересидеть. Сегодня отсутствие депутата в ВР оправдывает только 2 вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть – тоже ради интересов государства. Остальные ей не нужны. Остальные идут вслед за российским кораблем".

Детали: Зеленский призвал парламентариев не тратить время на лишние второстепенные проекты решений.

По словам президента, законы должны быть "своевременными, как ленд-лиз, точными как наша "Стугна" и "Байрактар", приносить пользу, как "Нептун", и славу приносить, как наше войско".

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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