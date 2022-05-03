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Теробороне официально разрешили выполнять задачи в районах боевых действий

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 17:34
фото Минобороны

Верховная Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Источник: законопроект на сайте ВР

Детали: Соответствующие изменения в закон "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий были приняты парламентом во вторник.

За проголосовали 338 нардепов.

Указанные изменения "призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ исключает ограничение выполнения задач территориальной обороной именно до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск (сил) или группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных действий.

Также закон убирает норму, которой была закреплена возможность выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Теперь ей предоставлена ​​возможность осуществлять выполнение задач на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

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В пояснительной записке говорилось, что принятие законопроекта "обеспечит значительное повышение возможностей территориальной обороны и сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны и в целом повысит уровень обороноспособности Украины".

Темы: Вооруженные силывойнаВерховная Рада
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