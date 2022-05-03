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Теробороне официально разрешили выполнять задачи в районах боевых действий

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 17:34
Теробороне официально разрешили выполнять задачи в районах боевых действий
фото Минобороны

Верховная Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Источник: законопроект №6521 на сайте ВР

Детали: Соответствующие изменения в закон "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий были приняты парламентом во вторник.

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За проголосовали 338 нардепов.

Указанные изменения "призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ исключает ограничение выполнения задач территориальной обороной именно до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск (сил) или группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных действий.

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Также закон убирает норму, которой была закреплена возможность выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Теперь ей предоставлена ​​возможность осуществлять выполнение задач на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

В пояснительной записке говорилось, что принятие законопроекта "обеспечит значительное повышение возможностей территориальной обороны и сделает ее более эффективной единицей в системе сил безопасности и обороны и в целом повысит уровень обороноспособности Украины".

Темы: Вооруженные силывойнаВерховная Рада
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