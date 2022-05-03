Россияне обстреляли из Локтя приграничье Сумской области

Российские войска обстреляли из минометов приграничье Сумской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "После обеда Сумщину обстреливали с территории России. В частности, со стороны российского населенного пункта Локоть из тяжелого вооружения били в направлении одного из сел Шосткинского района".

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Детали: Пограничники зафиксировали 8 прилетов, вероятнее всего из 120-мм миномета.

К счастью, в результате указанного обстрела пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.