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Россияне "украсили" украинскую башню триколором: пограничники сбросили на него взрывчатку

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 21:07
Россияне украсили украинскую башню триколором: пограничники сбросили на него взрывчатку

Пограничники уничтожили российский триколор, который оккупаты вывесили на украинской наблюдательной башне на границе с РФ в районе Сумщины.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Во время наблюдения за государственной границей в районе одного из населенных пунктов Сумщины охранники границы обнаружили, что на украинской металлической наблюдательной башне находится российский триколор.

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Российские оккупанты вывесили его этой ночью. Башня находится буквально в нескольких метрах от украинско-российской границы.

Дословно: Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, на этом направлении разместились позиции снайперов РФ. Однако пограничникам удалось провести успешную операцию.

Благодаря мастерству наши защитники смогли незаметно приблизиться квадрокоптером к башне и сбросить на нее взрывчатку. Российский триколор уничтожен".

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Темы: Пограничная службаСумская областьвойна
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