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Перехват: россиянин признается, что наслаждается пыткой украинцев. Мать отвечает, что тоже "кайфовала бы"

Мазуренко Алена Вторник, 3 мая 2022, 21:42

В новом перехваченном разговоре оккупантов с родными россиянин Константин Соловьев рассказывает своей матери Соловьевой Татьяне, что ему нравится пытать пленных украинцев. Мать отвечает сыну, что на его месте тоже "кайфовала бы".

Источник: главное управление разведки

Детали: Сообщается, что в настоящее время Соловьев находится на территории Харьковской области. Украинские разведчики также опубликовали личные данные оккупанта и его матери

 
 
 

В своем разговоре с матерью оккупант раскрывает подробности пыток, к которым прибегают российские военные в отношении украинских пленных.

Оккупант рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные.

 

Он также признается, что жертвами палачей становятся и мирные жители.

Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед захватчиками.

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Оккупант признается, что изменился и его совсем перестала мучить совесть из-за пыток гражданских и военных украинцев, когда счет перешел за 20 человек.

 

Также он рассказывает, что испытывает "удовольствие", когда "ломает" морально пленных.

При этом оккупанта удивляет устойчивость украинцев, которые несмотря на пытки, отвечают, что за каждого убитого украинца поляжет вдвое больше оккупантов.

 

Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама бы "кайфонула" в подобной ситуации.

Разведчики называют этот перехват "очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях".

 

Темы: разведкаРосcияоккупациягеноцид
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