Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ровенской области масштабное ДТП: 17 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 22:02
фото полиции

В Ровенской области в результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 17 человек, еще 6 травмированы.

Источник: Нацполиция, Укравтодор, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, ГСЧС

 

Дословно: "Летальное происшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Сытное Дубенского района.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек.

Пока известно о шести травмированных".

 

Детали: Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

 

Как сообщает Укравтодор, объезд осуществляется по дорогам Т-18-12 Немовичи - Березное - Большие Межиричи - Федоровка и Т-03-02 Песча - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин.

ВИДЕО ДНЯ

В результате ДТП вспыхнула цистерна, продолжается тушение пожара.

"По информации ГСЧС и полиции по состоянию на 20:30, идентифицировано 16 погибших, большинство из которых были пассажирами маршрутки", - говорится в сообщении.

Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в результате ДТП погибли 16 и пострадали 12 человек.

Пострадавших доставили в больницы городов Дубно (7) и Радивилов (5).

Он также сообщил, что ДТП произошло с участием бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса (вероятно маршрут "Харьков-Згожелец").

Пожар от столкновения локализован.

Позже в ГСЧС сообщили о 17 погибших

Темы: Ровенская областьДТП
Главное сегодня

Путин отказывается от "денацификации": россияне не понимают, что это – исследователи

Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

фото, видеоВ оккупированной Макеевке горит нефтебаза

В страшном ДТП в Ровенской области погибли 26 человек – полиция

Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ

Все новости...
Ровенская область
По здолбуновской железной дороге прилетело три ракеты: повреждены дома
На Ровенщине разрешили продавать алкоголь в обеденный час
В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ
Последние новости
12:37
Клиенты VARUS могут приобрести социальные корзины для поддержки украинцев на востоке
12:28
Премьер Италии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия во внешней политике
12:20
Городские власти Киева просят взять животных из временного убежища
12:14
В России из-за санкций продолжает падать переработка нефти
12:13
ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование
12:12
НБУ перевел на нужды армии 15,6 миллиардов: сколько осталось на счету
12:10
Еврокомиссия предлагает разработать пакет восстановления Украины, который проложит путь к членству в ЕС
12:09
списокУЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов
12:01
Оккупанты РФ продолжают воевать с Богом: от обстрела на Луганщине погиб священник
11:55
"Шахтер" уже попал в группу следующей Лиги чемпионов, откуда выгнали россиян
Все новости...