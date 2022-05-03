В Ровенской области масштабное ДТП: 17 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

В Ровенской области в результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 17 человек, еще 6 травмированы.

Источник: Нацполиция, Укравтодор, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, ГСЧС

Дословно: "Летальное происшествие с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки произошло сегодня, 3 мая, около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Сытное Дубенского района.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек.

Пока известно о шести травмированных".

Детали: Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

Как сообщает Укравтодор, объезд осуществляется по дорогам Т-18-12 Немовичи - Березное - Большие Межиричи - Федоровка и Т-03-02 Песча - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин.

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В результате ДТП вспыхнула цистерна, продолжается тушение пожара.

"По информации ГСЧС и полиции по состоянию на 20:30, идентифицировано 16 погибших, большинство из которых были пассажирами маршрутки", - говорится в сообщении.

Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в результате ДТП погибли 16 и пострадали 12 человек.

Пострадавших доставили в больницы городов Дубно (7) и Радивилов (5).

Он также сообщил, что ДТП произошло с участием бензовоза, микроавтобуса и рейсового автобуса (вероятно маршрут "Харьков-Згожелец").

Пожар от столкновения локализован.

Позже в ГСЧС сообщили о 17 погибших.