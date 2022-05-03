Зеленский поделился своим видением победы над Россией

Президент Владимир Зеленский сочтет победой Украины вытеснение российских войск к границам по состоянию на 24 февраля и восстановление территориальной целостности. Зеленский рассказывает о планах перейти на "дипломатический путь", но после того, как Украина покажет свою мощность.

Источник: Зеленский в интервью Wall Street Journal

Прямая речь: "Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам на 24 февраля.

Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно.

И все же я считаю, что мы можем потом, показав свою мощность, перейти на дипломатический путь.

Потому что любая война заканчивается дипломатией, и я считаю, что нам нужно выдержать…

В любом случае, это закончится тем или иным форматом переговоров…

ВИДЕО ДНЯ

Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но я уверен в наших людях, уверен в Вооруженных силах, уверен, что мы победим. Мы знаем, не отступаем".

Детали: По словам Зеленского, сейчас начался новый этап войны, когда Украина набирает силу и давит на российских захватчиков.

Также президент отметил, что на некоторых территориях украинские защитники продвигаются вперед: "Поэтому ни шагу назад".