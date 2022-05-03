Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поделился своим видением победы над Россией

Мазуренко Алена Вторник, 3 мая 2022, 22:30
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский сочтет победой Украины вытеснение российских войск к границам по состоянию на 24 февраля и восстановление территориальной целостности. Зеленский рассказывает о планах перейти на "дипломатический путь", но после того, как Украина покажет свою мощность.

Источник: Зеленский в интервью Wall Street Journal

Прямая речь: "Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам на 24 февраля.

Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно.

И все же я считаю, что мы можем потом, показав свою мощность, перейти на дипломатический путь.

Потому что любая война заканчивается дипломатией, и я считаю, что нам нужно выдержать…

В любом случае, это закончится тем или иным форматом переговоров…

ВИДЕО ДНЯ

Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но я уверен в наших людях, уверен в Вооруженных силах, уверен, что мы победим. Мы знаем, не отступаем".

Детали: По словам Зеленского, сейчас начался новый этап войны, когда Украина набирает силу и давит на российских захватчиков.

Также президент отметил, что на некоторых территориях украинские защитники продвигаются вперед: "Поэтому ни шагу назад".

Темы: войнаЗеленскийУкраинаРосcия
Главное сегодня

Вблизи границы c Харьковской областью россияне сосредоточили до 40 вертолетов – Генштаб

В Украине после нападения РФ резко изменилось отношение к 9 мая – опрос

Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

фотоИнститут нацпамяти предложил лозунг на 9 мая

В Драмтеатре Мариуполя погибли 600 людей – СМИ

видеоСБУ публикует видео признания оккупанта в убийстве мирного населения

Все новости...
война
Удар по Закарпатью: повреждена подстанция в Воловце
Одесская область: россияне нанесли ракетный удар по Арцизу
Глава Николаевщины о ракетных ударах РФ: "Скоро балалайками у нас будут кидаться"
Последние новости
20:35
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии
20:29
Дисконт на российскую нефть продолжает увеличиваться
20:19
дополненоРоссияне обстреливают центр Днепра
20:15
Железняк: "Война будет продолжаться долго. Почему это хорошо для Украины"
20:11
Взрывная рогатка: как украинский сапер использует "творческий подход" в борьбе с врагом
20:07
Второй день подряд воздушная тревога во всех областях: в двух городах слышали взрывы
20:07
Родные и друзья защитников Мариуполя просят мир об эвакуации всех из "Азовстали"
20:00
Нидерланды могут отправить Украине больше тяжелого вооружения
19:53
Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ"
19:40
90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ
Все новости...