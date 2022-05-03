Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поделился своим видением победы над Россией

Алена МазуренкоВторник, 3 мая 2022, 22:30
Зеленский поделился своим видением победы над Россией
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский сочтет победой Украины вытеснение российских войск к границам по состоянию на 24 февраля и восстановление территориальной целостности. Зеленский рассказывает о планах перейти на "дипломатический путь", но после того, как Украина покажет свою мощность.

Источник: Зеленский в интервью Wall Street Journal

Прямая речь: "Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам на 24 февраля.

Реклама:

Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно.

И все же я считаю, что мы можем потом, показав свою мощность, перейти на дипломатический путь.

Потому что любая война заканчивается дипломатией, и я считаю, что нам нужно выдержать…

ВИДЕО ДНЯ

В любом случае, это закончится тем или иным форматом переговоров…

Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но я уверен в наших людях, уверен в Вооруженных силах, уверен, что мы победим. Мы знаем, не отступаем".

Детали: По словам Зеленского, сейчас начался новый этап войны, когда Украина набирает силу и давит на российских захватчиков.

Также президент отметил, что на некоторых территориях украинские защитники продвигаются вперед: "Поэтому ни шагу назад".

Темы: войнаЗеленскийУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: