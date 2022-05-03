Днепропетровщина: из-за обстрела разрушена ж/д инфраструктура, есть раненый

В результате ракетных ударов по Днепропетровской области во вторник сильно разрушена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас два "прилета" в Каменском районе.

Реклама:

Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен".

Детали: Движение поездов остановлено.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", – добавил Резниченко.