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Днепропетровщина: из-за обстрела разрушена ж/д инфраструктура, есть раненый

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 22:52
фото из Telegram Резниченко

В результате ракетных ударов по Днепропетровской области во вторник сильно разрушена железнодорожная инфраструктура, ранен человек.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас два "прилета" в Каменском районе.

Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен".

Детали: Движение поездов остановлено.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", – добавил Резниченко.

Темы: Днепропетровская областьжелезная дорогавойна
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