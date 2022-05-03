Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заявил, что РФ обстреливает всю Украину от бессилия

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 23:48
Зеленский заявил, что РФ обстреливает всю Украину от бессилия
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии победить Украину.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Очевидно, российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковская область.

Реклама:

Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть некая особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью – что может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что России пока под силу сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить мост или склад с зерном или жилой дом с людьми.

"Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Удар по Закарпатью: повреждена подстанция в Воловце
В Запорожье прогремел взрыв
Одесская область: россияне нанесли ракетный удар по Арцизу
Зеленский заявил, что РФ обстреливает всю Украину от бессилия
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: