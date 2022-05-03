Зеленский заявил, что РФ обстреливает всю Украину от бессилия

Президент Владимир Зеленский считает, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии победить Украину.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Очевидно, российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковская область.

Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть некая особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью – что может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что России пока под силу сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить мост или склад с зерном или жилой дом с людьми.

"Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью", – сказал он.