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Зеленский заявил, что РФ обстреливает всю Украину от бессилия

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 23:48
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют о ее бессилии победить Украину.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Очевидно, российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковская область.

Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть некая особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью – что может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что России пока под силу сжечь детские аттракционы в харьковском парке Горького или разрушить мост или склад с зерном или жилой дом с людьми.

"Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью", – сказал он.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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