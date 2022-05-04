Россия за вечер выпустила по Украине более 20 ракет, большинство – с Каспийского моря

Российские войска вечером 3 мая выпустили более 20 ракет по разным регионам Украины, большинство из Каспийского моря.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Вечером 3 мая – воздушная тревога по всей территории Украины. Стратегические бомбардировщики России Ту-95 или Ту-160 наносят ракетные удары из Каспийского региона.

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Ориентировочно выпущено 18 ракет (из самолетов-ред.), попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты".

Детали: Игнат обращает внимание, что оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

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В то же время авиация Воздушных сил Украины в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации нанесли около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе.