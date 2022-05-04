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Сумщина: Россияне обстреляли три села, два десятка "прилетов"

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 02:35

За сутки 3 мая россияне обстреляли три села в Сумской области, без пострадавших.

Источник: глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, в 11:50 россияне 8 раз обстреляли из минометов окрестности села Белокопытово, Глуховской громады.

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В 18:10 Россия со своей территории вела обстрелы окрестностей села Шалыгино из реактивной системы залпового огня, 8 "прилетов".

В половине восьмого вечера было 5 "прилетов" из минометов по окраине села Заруцкое - тоже из-за границы.

Темы: РосcиявойнаСумская область
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