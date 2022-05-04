Российские пропагандисты уже приписывают украинским военным "черную магию"

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" обвинило украинских минометчиков в практиковании "черной магии" и подкрепило это комментарием культуролога Екатерины Дайс.

Источник: РИА Новости

Детали: Как пишут пропагандисты РФ, "признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка: адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью".

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По их словам, в этом штабе базировалась воинская часть А4472 – и "на его стене обнаружена сатанинская печать, вызывающая ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу".

Прямая речь Екатерины Дайс: "Это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка, в нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака "СС", руну зиг, она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита "зайн", означающую меч или оружие.

В библейском иврите Зайн означает "меч", а глагол "лезаен" – "вооружать". Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или "просили" послать им больше оружия".

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Детали: По словам Дайс, "магическая печать темных сил" сочетает в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики.

Она добавила, что печать нарисована "уникурсурально", то есть не отрывая руки, что также выдает ее оккультный характер.

"РИА Новости" добавляет, что в здании среди штабных инструкций обнаружили пресс-релиз украинских силовиков с рассказом о потерях на Донбассе – а на нем "есть полосы от крови, притом что в других местах нигде подобных следов нет".

Справка: Екатерина Дайс (1978 г.р.) – российский культуролог и философ, которая занимается проблемами влияния мистериальной традиции на современную литературу и искусство, а также философией пространства или геопоэтикой. Кандидат культурологии. Автор 3 книг стихов и 3 монографий по культурологии.