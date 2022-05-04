Полсотни поездов задерживаются из-за российских обстрелов железнодорожных станций
44 поезда задерживаются из-за того, что россияне накануне обстреляли железнодорожную инфраструктуру.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Перечень задержек пассажирских поездов в результате вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры:
№22 Трускавец — Харьков (+9:17 час);
№3 Львов — Запорожье (+7:23 часа);
№60 Чоп - Киев (+6:25 ч);
№82 Ужгород - Киев (+5:48 ч);
№25 Рахов — Одесса (+5:32 часа);
№145 Львов — Ужгород (+5:35 час);
№12 Львов — Одесса (+5:28 час);
№46 Лозовая - Ужгород (+5:05 час);
№37 Ужгород — Одесса (+4:53 часа);
№50 Трускавец - Киев (+4:53 ч);
№92 Львов — Киев (+4:32 час);
№56 Рахов - Киев (+4:19 ч);
№55 Киев - Рахов (+ 6:05 час);
№135 Черновцы — Одесса (+3:45 час);
№53 Днепр — Одесса (+4 часа);
№30 Ужгород - Киев (+3:25 час);
№92 Одесса — Лозовая (+3:16 час);
№231 Днепр — Львов (+3:05 час);
№88 Ковель - Запорожье (+2:58 ч);
№6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:01 час);
№96 Рахов - Киев (+2:42 ч);
№86 Львов — Запорожье (+2:46 час);
№8 Одесса — Харьков (+2:30 час);
№43 Ивано-Франковск — Киев (+2:30 час);
№14 Солотвино — Киев (+2:30 час);
№38 Запорожье - Киев (+1:45 час);
№175 Запорожье - Жмеринка (+2:08 ч);
№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:08 ч);
№7 Киев — Черновцы (+2 часа);
№37 Киев — Запорожье (+2 часа);
№59 Киев — Чоп (+2 часа);
№85 Запорожье - Львов (+1:40 час);
№8 Черновцы — Киев (+1:37 час);
№149 Полтава - Черновцы (+1:36 ч);
№81 Киев — Ужгород (+3:16 час);
№57 Киев - Ворохта (+1:20 час);
№17 Харьков — Львов (+1:20 час);
№42 Львов — Днепр (+1:30 час);
№91 Киев — Львов (+1:15 час);
№41 Днепр — Львов (+1 час);
№705 Киев - Перемышль (+4:30 ч);
№774 Львов - Дарница (+6 ч);
№716 Перемышль — Киев (+2:05 час);
№754 Дарница - Харьков (+40 мин)".
Что предшествовало: Во вторник вечером российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Железнодорожная подстанция была повреждена ударом во Львове и Воловце, два попадания были в Каменском Днепропетровской области, две ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины.