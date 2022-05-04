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После переговоров Путина и Лукашенко вдруг начали проверять готовность сил реагирования Беларуси

Анастасия КалатурСреда, 4 мая 2022, 08:00
После переговоров Путина и Лукашенко вдруг начали проверять готовность сил реагирования Беларуси
ФОТО: GETTY

В белорусских Вооруженных силах началась внезапная проверка готовности сил реагирования - в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

Источник: Генштаб ВСУ, белорусское Минобороны в "Белта"  

Дословно: "В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения".

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Детали: Как пишет "Белта", "цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки". При этом состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.

Утверждается, что эта проверка не будет нести "никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".

Напомним: Накануне белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин по телефону обсудили "ситуацию в контексте специальной военной операции по защите Донбасса".

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Темы: Беларусь
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