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Умер первый лидер независимой Беларуси

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 09:16
Станислав Шушкевич

Первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич скончался в Минске в ночь на 4 мая.

Источник: Европадио со ссылкой на его жену Ирину

Детали: Шушкевичу было 87 лет. В конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесённого COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью.

Справка: Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. Его мать – писательница Елена Романовская. Его отцом был поэт Станислав Шушкевич, репрессированный режимом Сталина.

Шушкевич - доктор физико-математических наук (1970), профессор (1973), член-корреспондент Национальной АН Беларуси (1991). Известный специалист в области радиоэлектроники.

Был первым председателем Верховного совета Беларуси – в период 1991–1994.

Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, констатировавшие распад Советского Союза.

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26 января 1994 года Шушкевич был снят с поста председателя Верховного совета Беларуси по результатам работы парламентской комиссии, которую возглавлял Александр Лукашенко.

В июне 1994 года он участвовал в президентских выборах, получил в первом туре около 10 % и не вышел во второй тур, в котором победил Лукашенко.

Темы: Беларусь
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