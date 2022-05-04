Потери противника: ВСУ сбили уже более 300 беспилотников
Среда, 4 мая 2022, 09:25
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 24 500 российских оккупантов, растет и количество уничтоженной ВСУ вражеской техники.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1077 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
- артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
- РСЗО - 163 (+1) ед,
- средства ПВО - 81(+1) ед,
- самолетов – 194 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
- корабли /катера - 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).
- специальная техника – 38 (+0).
- крылатые ракеты – 87 (+3).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы на Изюмском и Новопавловском направлениях.
Данные уточняются.
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