Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери противника: ВСУ сбили уже более 300 беспилотников

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 09:25

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 24 500 российских оккупантов, растет и количество уничтоженной ВСУ вражеской техники.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1077 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
  • артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
  • РСЗО - 163 (+1) ед,
  • средства ПВО - 81(+1) ед,
  • самолетов – 194 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
  • корабли /катера - 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).
  • специальная техника – 38 (+0).
  • крылатые ракеты – 87 (+3).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Данные уточняются.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: