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Потери противника: ВСУ сбили уже более 300 беспилотников

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 09:25

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 24 500 российских оккупантов, растет и количество уничтоженной ВСУ вражеской техники.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1077 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
  • артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
  • РСЗО - 163 (+1) ед,
  • средства ПВО - 81(+1) ед,
  • самолетов – 194 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
  • корабли /катера - 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).
  • специальная техника – 38 (+0).
  • крылатые ракеты – 87 (+3).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Данные уточняются.

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