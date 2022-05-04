Потери противника: ВСУ сбили уже более 300 беспилотников

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 24 500 российских оккупантов, растет и количество уничтоженной ВСУ вражеской техники.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 24500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем – 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средства ПВО - 81(+1) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12).

специальная техника – 38 (+0).

крылатые ракеты – 87 (+3).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Данные уточняются.