Набережную Василькова назовут в честь Бориса Джонсона – мэр

В Василькове набережная на реке Стугна будет носить имя премьера Британии Бориса Джонсона.

Источник: мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook

Прямая речь Баласинович: "Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORISJOHNSONUK.

Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика".

Напомним: В Василькове хотят установить памятник уцелевшему петушку и возобновить его производство.