Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Набережную Василькова назовут в честь Бориса Джонсона – мэр

Роман ПетренкоСреда, 4 мая 2022, 10:22
фото: ОП

В Василькове набережная на реке Стугна будет носить имя премьера Британии Бориса Джонсона.

Источник: мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook

Прямая речь Баласинович: "Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORISJOHNSONUK.

Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика".

Напомним: В Василькове хотят установить памятник уцелевшему петушку и возобновить его производство.

Темы: Борис ДжонсонВасильковКиевская областьвойна
Главное сегодня

Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель

Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT

Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Россия пыталась подорвать возможности Украины получать оружие – Пентагон

фотоСтало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

видеоВторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"

Все новости...
Борис Джонсон
"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи
Джонсон выступит перед Верховной Радой
Джонсон подтвердил Зеленскому, что Британия поможет Украине победить Путина
Последние новости
06:41
Евросоюз запустит свой план Маршалла для Украины – Мишель
06:05
Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель
05:38
Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT
04:59
Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"
04:37
Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из города – ОВА
03:50
Скандал в польском правительстве: премьер требует отставки главы МИД – СМИ
03:10
Россия пыталась подорвать возможности Украины получать оружие – Пентагон
02:41
фотоСтало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью
02:04
Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД
01:40
Блинкен получил положительный тест на Covid – Госдеп
Все новости...