Набережную Василькова назовут в честь Бориса Джонсона – мэр
Среда, 4 мая 2022, 10:22
В Василькове набережная на реке Стугна будет носить имя премьера Британии Бориса Джонсона.
Источник: мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook
Прямая речь Баласинович: "Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORISJOHNSONUK.
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Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика".
Напомним: В Василькове хотят установить памятник уцелевшему петушку и возобновить его производство.
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