Набережную Василькова назовут в честь Бориса Джонсона – мэр

В Василькове набережная на реке Стугна будет носить имя премьера Британии Бориса Джонсона.

Источник: мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook

Прямая речь Баласинович: "Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет имя великого друга Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, как он себя называет BORISJOHNSONUK.

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Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика".

Напомним: В Василькове хотят установить памятник уцелевшему петушку и возобновить его производство.