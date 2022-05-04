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ЕС планирует санкции против патриарха Кирилла - СМИ

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 10:24

Европейский Союз планирует ввести санкции против главы Русской православной церкви Кирилла.

Об этом сообщило агентство AFP в Twitter, пишет "Европейская правда".

Агентство ссылается на соответствующий документ ЕС, однако не приводит больше деталей. "ЕС предлагает наложить санкции на главу Русской православной церкви", - говорится в сообщении агентства.

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Напомним, накануне Европейская комиссия предоставила странам-членам ЕС проект нового, шестого, пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Он предусматривает постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев.

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Темы: КириллсанкцииЕС
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