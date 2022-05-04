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Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 10:33

Президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Об этом она сказала, выступая в Европарламенте, сообщает "Европейская правда".

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что будущее Евросоюза пишется в Украине.

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"Сегодня мы представляем наш шестой пакет санкций. Первое. Мы добавляем в санкционный список высокопоставленных военных и чиновников, совершивших военные преступления в Буче, и тех, кто ответственен за бесчеловечную осаду Мариуполя. Это направляет еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", - заявила она.

"Второе. Мы наконец-то "десвифтизируем" Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший банк России, он держит около 37% всего банковского сектора, но мы также десвифтизируем и другие крупные банки в России", - сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, эта мера поразит банки, которые критически важны для финансовой системы РФ.

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Третьим элементом нового пакета являются санкции против трех крупных государственных вещателей России, они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме в ЕС.

Последним элементом шестого пакета санкции фон дер Ляйен назвала нефть.

"Сейчас мы решаем вопрос нашей зависимости от российской нефти. Давайте поймем: это будет нелегко. Некоторые страны-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто должны над этим работать. Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей нефти. российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и очищенной. Мы позаботимся о том, чтобы прекращение поставок российской нефти происходило постепенно и упорядочено, таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные пути поставок и минимизировать влияние на мировые рынки", - заявила она.

Президент Еврокомиссии объяснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продуктов нефтепереработки – до конца года.

"Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, в то же время минимизируя побочный ущерб для нас и наших партнеров по всему миру. Потому что, чтобы помочь Украине, наша собственная экономика должна оставаться сильной", - заявила она.

"Всеми этими шагами мы лишаем российскую экономику ее способности к диверсификации и модернизации. Путин хотел стереть Украину с карты. У него явно не получится. Наоборот: Украина возникла в единстве. И это его собственная страна, Россия, тонет", - подчеркнула фон дер Ляен.

Как сообщалось, Еврокомиссия представила проект шестого пакета санкций, в котором исключения из нефтяного эмбарго предоставлены Венгрии и Словакии, сильно зависящие от российской нефти.

Темы: ЕСРосcиясанкциинефть
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