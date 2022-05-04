Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгороде установили памятник "бабушке с красным флагом", простоял только день

Ирина БалачукСреда, 4 мая 2022, 11:06
В Белгороде установили памятник бабушке с красным флагом, простоял только день
Фото БелГородские подробности

3 мая в российском Белгороде установили памятник "украинской бабушке с советским флагом", но уже 4 мая его убрали, мэрия заявила, что ищет для скульптуры новое место.

Источник: Медуза со ссылкой на мэра Белгорода Антона Иванова, Telegram-канал БелГородские подробности

Детали: Памятник появился у кинотеатра "Победа". По словам Иванова, сразу после установки горожане начали залезать на скульптуру, поэтому власти убрали "бабушку" и будут искать новое место, где с этим "символом" люди "не смогут контактировать".

Реклама:

По данным БелГородских подробностей, памятник бабушке сделан из пластика. Скульптуру городу подарила одна из фирм, которая занимается производством промышленного пластика. 

 
Фото БелГородские подробности

Ранее в сети появилось видео от украинских военных, на котором их встречает бабушка с советским флагом. Пожилая женщина заявила, что очень ждала их и "молилась за Путина и за весь народ" (из видео понятно, что бабушка перепутала украинских военных с российскими – ред.) 

 
Скриншот из видео 

Защитник дал бабушке продукты, а красный флаг бросил на землю и наступил на него.  

ВИДЕО ДНЯ

После этого женщина сказала, что не хочет продуктов, потому что украинский защитник наступил на "флаг, за который ее родители погибали". Украинский военный сказал, что наступил на флаг, "потому что они (российские оккупанты – ред.) пришли в мой дом".

Это видео быстро подхватили российские пропагандисты. Сюжеты об "украинской бабушке" показывали на многих каналах. Ее называли "храброй женщиной, которая не побоялась выйти к ВСУ с советским флагом".

Бабушка быстро стала символом "поддержки России" в российской пропаганде, поскольку повторила российские нарративы про "деды воевали", "притесняют русский язык" (при том, что украинский защитника говорил с женщиной на русском – ред.)

В разных городах России начали выпускать газеты с "бабушкой", рисовать муралы, плакаты, вешать баннеры и делать скульптуры. 

 
Баннер в городе Шебекино Белгородской области
Фото РИА НОВОСТИ 
 
Скульптор из Воронежа вырезал "символ" из дерева
Фото РИА новости 

Также баннеры с "бабушкой" захватчики вешают на оккупированных территориях Украины. 

 
Баннер на остановке в оккупированном Луганске 
ФОТО РИА НОвости 

При этом российские пропагандистские СМИ даже не разобрались, что это за бабушка и откуда она – одни пишут, что она "из Донбасса", другие сообщают, что "бабушка нашлась в селе в Харьковской области, в 12 км от границы с Россией".

Темы: Росcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Росcия
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Последние новости
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
Все новости...
Реклама: