В Белгороде установили памятник "бабушке с красным флагом", простоял только день

3 мая в российском Белгороде установили памятник "украинской бабушке с советским флагом", но уже 4 мая его убрали, мэрия заявила, что ищет для скульптуры новое место.

Источник: Медуза со ссылкой на мэра Белгорода Антона Иванова, Telegram-канал БелГородские подробности

Детали: Памятник появился у кинотеатра "Победа". По словам Иванова, сразу после установки горожане начали залезать на скульптуру, поэтому власти убрали "бабушку" и будут искать новое место, где с этим "символом" люди "не смогут контактировать".

По данным БелГородских подробностей, памятник бабушке сделан из пластика. Скульптуру городу подарила одна из фирм, которая занимается производством промышленного пластика.

Фото БелГородские подробности

Ранее в сети появилось видео от украинских военных, на котором их встречает бабушка с советским флагом. Пожилая женщина заявила, что очень ждала их и "молилась за Путина и за весь народ" (из видео понятно, что бабушка перепутала украинских военных с российскими – ред.)

Скриншот из видео

Защитник дал бабушке продукты, а красный флаг бросил на землю и наступил на него.

После этого женщина сказала, что не хочет продуктов, потому что украинский защитник наступил на "флаг, за который ее родители погибали". Украинский военный сказал, что наступил на флаг, "потому что они (российские оккупанты – ред.) пришли в мой дом".

ВИДЕО ДНЯ

Это видео быстро подхватили российские пропагандисты. Сюжеты об "украинской бабушке" показывали на многих каналах. Ее называли "храброй женщиной, которая не побоялась выйти к ВСУ с советским флагом".

Бабушка быстро стала символом "поддержки России" в российской пропаганде, поскольку повторила российские нарративы про "деды воевали", "притесняют русский язык" (при том, что украинский защитника говорил с женщиной на русском – ред.)

В разных городах России начали выпускать газеты с "бабушкой", рисовать муралы, плакаты, вешать баннеры и делать скульптуры.

Баннер в городе Шебекино Белгородской области Фото РИА НОВОСТИ

Скульптор из Воронежа вырезал "символ" из дерева Фото РИА новости

Также баннеры с "бабушкой" захватчики вешают на оккупированных территориях Украины.

Баннер на остановке в оккупированном Луганске ФОТО РИА НОвости

При этом российские пропагандистские СМИ даже не разобрались, что это за бабушка и откуда она – одни пишут, что она "из Донбасса", другие сообщают, что "бабушка нашлась в селе в Харьковской области, в 12 км от границы с Россией".