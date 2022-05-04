Минная опасность в окрестностях Киева и на Виноградаре сохраняется

Минная опасность сохраняется в окрестностях Киева там, где велись боевые действия, заявил начальник штаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук,

Источник: КМВА

Прямая речь: "Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь.

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Мы до сих пор просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города – это Житомирское направление, Вышгородское".

Детали: Столичные власти призівают соблюдать правила безопасности и при обнаружении взрывоопасных предметов просят сообщать в ГСЧС по номеру 101.