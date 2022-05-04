В обладминистрации рассказали о травмах пострадавших от обстрела Львовщины

В результате ракетных ударов РФ по электрическим подстанциям Львовщины примерно 250 тысяч человек остались без света, состояние двух раненых – легкое, но одному понадобится повторная операция по удалению осколков.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Детали: Накануне вечером стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160 нанесли ракетный удар по Львовщине. По предварительной информации, из шести крылатых ракет украинские силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию ​​в Закарпатье.

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К счастью, погибших во Львовской области нет. Есть двое пострадавших, которые находились недалеко от взрывов. Состояние – легкое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Козицкий.

У 58-летнего пострадавшего тупая травма грудной клетки. Мужчина из Закарпатской области работает водителем.

У 24-летнего парня минно-взрывные обломочные ранения левого бедра и левой руки. Врачи провели операцию и удалили осколки. Однако нужна еще как минимум одна операция, чтобы удалить осколки на других участках тела.

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По словам главы ОВА, трем электрическим подстанциям во Львове причинены существенные повреждения.

Есть задержка в движении поездов. Частично движение было возобновлено.

Более 85 тысяч домохозяйств и более 12 населенных пунктов были полностью обесточены. Еще 5 населенных пунктов – частично. Около 250 тысяч человек остались без электроснабжения.

По состоянию на утро 630 домохозяйств остаются без электроэнергии. Власти работают над ликвидацией последствий удара.

Прямая речь: "Это был целенаправленный удар по цепочкам снабжения. Для тушения пожара задействовали 130 чрезвычайников и 30 единиц техники. Пожар был потушен на всех поврежденных объектах.

Спасибо воинам ВвК "Захід", которые делают сверхвозможное, чтобы уберечь нас от угроз из воздуха.

Благодарю также работников ГСЧС, Львовоблэнерго и Укрзализныци, которые оперативно ликвидируют последствия ударов и работают над восстановлением электроснабжения в жилых районах города".