Россияне выпустили по Львовщине 6 ракет, 2 из которых были сбиты ПВО – Козицкий

По предварительной информации, из шести вражеских ракет, выпущенных россиянами по Львовской области во вторник, украинские силы ПВО сбили две.

Источник: глава Львовской ОВА (ОДА) Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Официально. То, что могу рассказать на этот момент. По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна - в электрическую подстанцию ​​на Закарпатье.

Предполагается, что ракеты летели из Каспийского региона.

Трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов.

Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились недалеко от мест взрывов. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Спасибо воинам ПВК "Захід", которые делают сверхвозможное, чтобы уберечь нас от угроз из воздуха.

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Благодарю также работников ГСЧС, Львовоблэнерго и Укрзализныци, которые оперативно ликвидируют последствия ударов и работают над восстановлением электроснабжения в жилых районах города".

Напомним:

3 мая Россия нанесла ракетные удары: по подстанции у вокзала в Воловце на Закарпатье, по городу Арциз в Болградском районе Одесской области, по Днепропетровщине, по Долинской громаде Кировоградской области, по Авдеевке в Донецкой области, по Львову, по приграничной территории Сумской области.

Кроме того, вечером 3 мая в Запорожье был слышен взрыв.