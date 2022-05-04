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Оккупанты РФ продолжают воевать с Богом: от обстрела на Луганщине погиб священник

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 12:01
фото из Телеграм Гайдая

Российские оккупанты обстреляли Михайловку близ Рубежного в Луганской области: погиб священник.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Российская армия продолжает соревнование с Богом. В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей.

Вчера орки открыли огонь по селам близ Рубежного. В результате осколочного ранения погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря села Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений (храмы Северодонецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата – ред.).

Почему это важно: Российские оккупанты неоднократно сводили на нет ожидания верующих УПЦ МП, что РФ не обстреливает храмы. При этом глава российских православных, московский патриарх Кирилл, он же Владимир Гундяев, делает лживые заявления, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

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Темы: Луганская областьвойна
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