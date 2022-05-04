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Венгрия против нефтяного эмбарго для РФ даже с исключением для нее и Словакии

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 12:52

В венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

По словам проинформированных источников, Венгрии и Словакии, сильно зависящим от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

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Однако Золтан Ковач, спикер правительства Венгрии, заявил, что беспокойства Венгрии остаются неразрешенными.

"Мы не видим ни одного плана или гарантий в текущем предложении по управлению даже переходным периодом, а также того, что будет гарантировать энергетическую безопасность Венгрии", – сказал он.

27 стран-членов ЕС встретятся позже в тот же день, чтобы обсудить – и потенциально одобрить – предложение.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

"Таким образом, мы максимизируем давление на Россию, в то же время минимизируя побочный ущерб для нас и наших партнеров по всему миру. Потому что, чтобы помочь Украине, наша собственная экономика должна оставаться сильной", - заявила она.

Как сообщалось, согласно проекту санкций, исключения из нефтяного эмбарго сделаны для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти.

Темы: ВенгрияСловакиянефть
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