В Беларуси заметили движение военной техники в сторону границ Литвы и Украины

Белорусская военная техника утром 4 мая ехала в сторону литовской границы и в сторону украинской границы.

Источник: Belarusian Hajun project в Twitter

Детали: В 06:00 утра колонна из порядка 30 единиц военной техники белорусских Вооруженных сил двигалась из Минска в сторону Ошмянского района / литовской границы по трассе М7.

Реклама:

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.

The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy