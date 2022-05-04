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Россия продолжает угрожать ударами по "транспорту НАТО" в Украине

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 13:51

Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил, что поставки оружия из стран НАТО в Украину считаются "законной целью" уничтожения.

Министра в среду цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Шойгу заявил, что прибывшие на территорию этой страны транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для вооруженных сил Украины будут уничтожаться.

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"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается как законная цель для поражения", - сказал Шойгу.

Российские чиновники неоднократно угрожали наносить удары по поставкам западного оружия в Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в частности, заявлял, что все грузы, завозимые на территорию Украины с западным оружием, станут целью оккупантов.

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Россия также направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Темы: РосcияНАТО
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