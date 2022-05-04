В Бердянске оккупанты поставили во "власть" дворников и слесарей – ОВА

В оккупированном россиянами Бердянске уверяют, что ни один руководитель местных органов власти, бюджетных учреждений или коммунальных предприятий не перешел на сторону оккупантов.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно ОВА: "По данным официальных городских властей курортного города, в Бердянске не перешел на сторону оккупанта ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия.

Ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мэрии города".

Фейковая "новая власть" состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля".

Детали: Городские власти Бердянска сообщают, что депутаты городского совета при невозможности работать сессионно и принимать решения "работают как волонтеры".

"Мы знаем, чем занимается каждый представитель Бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", – говорится в сообщении городских властей Бердянска.

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В Telegram-канале "Бердянск в оккупации" сообщается, что в Бердянске нет мобильной связи и нет полноценного стационарного интернета, который также "глушат".