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СБУ публикует видео признания оккупанта в убийстве мирного населения

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 14:43
СБУ

Российский оккупант рассказал Службе безопасности Украины, как расстреливал мирное население Украины.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Спецслужба указывает, что это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить.

На видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать".

Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в Россию. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому оккупант с "коллегами" отобрали 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.

Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасться на глаза оккупантам. Единственным проступком украинца было то, что разговаривал в это время по телефону, отмечает СБУ.

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Прямая речь россиянина: "Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше".

Детали: СБУ отмечает: пленный не "спрячется" за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы.

Темы: СБУвойна
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