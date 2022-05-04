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Отношение украинцев к россиянам резко ухудшилось – опрос

Ирина БалачукСреда, 4 мая 2022, 15:51
Фото riamo.ru

69% украинцев негативно относятся к россиянам, количество тех, кто относится положительно, за год уменьшилось более чем в 3 раза и сейчас составляет только 8%.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 27 апреля

Дословно социологи: "За последний год изменилось отношение со скорее положительного на более нейтральное к жителям Беларуси, жителям т.н. ЛНР/ДНР и оккупированного Крыма. В то же время значительно ухудшилось отношение к жителям России и вместе с тем улучшилось отношение к русскоязычным украинцам".

Детали: К жителям Беларуси положительно относятся только 22% (за год показатель ухудшился втрое), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%.

К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%. 

 

К россиянам, проживающим в Украине, положительно относятся 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%.

К жителям т.н. ДНР/ЛНР положительно относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.

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Социологи отмечают, что исследование отношения к различным этническим и языковым группам, проживающим в Украине, показало преимущественно положительное или позитивно-нейтральное отношение к ним.

Лучше всего украинцы относятся к украиноязычным (95% – положительно) и русскоязычным (57% – положительно, 30% – нейтрально, 13% – отрицательно) украинцам.

Также положительно относятся к евреям (60%) и венграм (49%), проживающим в Украине.

Исследование общественного мнения проходило 27 апреля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Темы: Росcиясоциологияопрос
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