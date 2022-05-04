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Сійярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 18:52

Венгрия согласится на новые энергетические санкции против РФ только в том случае, если импорт сырой нефти из России по трубопроводу будет освобожден от них.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал 444.hu.

"Поэтапное прекращение поставок нефти с конечным сроком до следующего года является решением, которое нельзя поддержать, поскольку безопасное энергоснабжение Венгрии будет полностью уничтожено пакетом санкций", - сказал Сийярто.

Сийярто настаивает, что не может поддержать это эмбарго, потому что это уничтожит энергетическую безопасность страны.

"Венгрия сейчас может покупать достаточно нефти для функционирования экономики только из России", - сказал он, добавив, что это географическая и инфраструктурная реальность.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров не медлить с эмбарго на российские энергоресурсы, подчеркнув, что выступающие против этих шагов фактически становятся соучастниками преступлений России в Украине.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

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Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

Темы: Венгриянефтьсанкции
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