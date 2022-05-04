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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 20:35
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии
российский вертолет ми-17. фото: getty images

Российский вертолет 4 мая нарушил воздушное пространство Финляндии на юге страны.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство обороны Финляндии.

Инцидент произошел около 10:40 в районе населенных пунктов Парикка и Кесялахти – на сухопутной границе с РФ рядом с Карельским перешейком. Вертолет Mi-17 залетел вглубь территории на 4-4,5 км.

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Пограничная служба начала расследование инцидента.

Это второй подобный случай за 2022 год. Предыдущий произошел 8 апреля в районе Порвоо, но тогда речь шла о пассажирском борте в государственной собственности РФ.

Как известно, в Финляндии и Швеции сейчас продолжаются дебаты о вступлении в НАТО, решение подавать заявку может быть принято в мае. По информации СМИ, Финляндия может принять решение о вступлении уже на следующей неделе.

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Подробнее об этом - в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО,

а также: Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Темы: ФинляндияРосcияНАТОпровокации
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