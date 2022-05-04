Молдова готова помочь Украине разминировать освобожденные территории

Молдова готова направить в Украину команду своих саперов для помощи с разминированием территорий, где велись боевые действия.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу после поездки в Киев и пригороды, сообщает "Европейская правда".

Спикер рассказал, что поражен увиденным в Буче, Ирпене и Гостомеле.

"Война должна быть как можно быстрее остановлена, военные преступления – расследованы и виновные - привлечены к ответственности. Сейчас Украина для всего мира является воплощением мужества и готовности защищать свои ценности и право выбирать собственное будущее", – заявил Игорь Гросу.

Гросу напомнил, что через Молдову с 24 февраля выехали за границу около полумиллиона украинцев и около 100 тысяч из них остались в Молдове, а также - что за это время Молдова направила Украине гуманитарную помощь на около 1,2 млн евро, в основном в Винницкую и Одесской области.

"Молдова продолжит оставаться солидарной с украинцами в их борьбе за свободу и территориальную целостность страны, и продолжит оказывать всю необходимую поддержку… Мы сообщили украинской стороне о готовности направить в Украину команду саперов для разминирования, чтобы гражданское население могло чувствовать себя безопасно", - отметил Игорь Гросу.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук со своей стороны отметил, что также говорили о возможности передачи Украине военной техники и санкциях против России.