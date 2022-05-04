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Журналист Александр Махов погиб от обстрелов

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 22:12
Александр Махов, фото с Facebook

В результате российских обстрелов погиб украинский журналист Александр Махов.

Источник: невеста Махова Анастасия Блищик в Facebook, телеканал "Украина 24"

Дословно Блищик: "Я не верю! Это не может быть правдой! Мой Саша хотел жить!".

Дословно Украина 24: "От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов.

Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных Силах Украины".

Детали: 28 апреля Махов сообщил, что получил ранение.

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"Тяжелые бои. Задело немного осколком. Остаюсь в строю", - написал он.

24 февраля, в день нападения России на Украину, Махов написал, что идет воевать.

"Буду драться и убивать – сколько буду иметь сил", – отмечал он.

Темы: СМИвойна
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