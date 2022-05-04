На Херсонщине оккупанты хотят отключить украинцам Facebook и Instagram

Главари оккупационной "администрации" в Херсонской области планирует закрыть в регионе доступ к Facebook та Instagram.

Источник: РБК

Детали: Херсонская область, временно оккупирована российскими захватчиками, может остатся без Facebook та Instagram.

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Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Херсонской области", заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram и "прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями регион и выступают как экстремистские организации".