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На Херсонщине оккупанты хотят отключить украинцам Facebook и Instagram

Светлана КизиловаСреда, 4 мая 2022, 23:58
На Херсонщине оккупанты хотят отключить украинцам Facebook и Instagram
Фото getty images

Главари оккупационной "администрации" в Херсонской области планирует закрыть в регионе доступ к Facebook та Instagram.

Источник: РБК

Детали: Херсонская область, временно оккупирована российскими захватчиками, может остатся без Facebook та Instagram.

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Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Херсонской области", заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram и "прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями регион и выступают как экстремистские организации".

Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияинтернет
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