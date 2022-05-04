Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине оккупанты хотят отключить украинцам Facebook и Instagram

Светлана КизиловаСреда, 4 мая 2022, 23:58
Фото getty images

Главари оккупационной "администрации" в Херсонской области планирует закрыть в регионе доступ к Facebook та Instagram.

Источник: РБК

Детали: Херсонская область, временно оккупирована российскими захватчиками, может остатся без Facebook та Instagram.

Кирилл Стремоусов, которого российские оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Херсонской области", заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram и "прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями регион и выступают как экстремистские организации".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсонХерсонская областьоккупацияинтернет
Главное сегодня

В Испании задержали Шария

фотоУ родственников Медведчука и Казака прошли еще 6 обысков: изъяли картины и антиквариат

ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге – сводка

Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель

Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT

Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Все новости...
Херсон
В Херсоне возобновили мобильную связь – Минцифры
Британская разведка узнала, зачем России Херсон
В Херсонской области исчез мобильный интернет украинских операторов - СМИ
Последние новости
12:11
В России признали, что не смогут провести парад Победы в Донецке и Луганске
12:08
Хроника войны в Украине. 71-й день ОНЛАЙН
12:05
Лидер медального зачета: Украина получила еще 13 наград на Дефлимпиаде-2021
11:51
Спикер немецкого Бундестага планирует визит в Киев
11:42
У Киеве хотят вернуть плату за проезд
11:37
Британия предоставит 45 млн фунтов для помощи незащищенным украинцам
11:35
фотоГенштаб разработал мобильное приложение "Русский корабель, иди нах@й"
11:30
Руководители и техперсонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2"
11:25
В МИД Польши удивлены заявлениями Папы Франциска о войне в Украине
11:24
Защитники уже уничтожили 196 российских самолетов и 24,7 тысячи оккупантов – Генштаб
Все новости...