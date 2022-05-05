Замороженные активы россиян нужно конфисковать в пользу Украины – Шарль Мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает за конфискацию активов россиян, которые находятся под санкциями, с целью дальнейшего их использования для возмещения ущерба, причиненного Россией в войне против Украины.

Источник: Мишель в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение".

Детали: В то же время он констатировал, сославшись на профессиональный опыт работы юристом, что "юридический уровень этого вопроса не так прост. "В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс", - добавил президент Европейского совета.

В этой связи Мишель сообщил, что уже поручил юридической службе Совета подготовить "некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или другими странами мира".

Прямая речь: "На мой взгляд, это вопрос справедливости, не только заморозка активов, но и их конфискация, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей… Особенно для восстановления страны. Это - вопрос справедливости".