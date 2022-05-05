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Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из города – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 04:37
ЗАЭС до войны, фото: Getty Images

Российские захватчики запретили руководителям Запорожской электростанции выезжать из города даже в служебных делах.

Источник: Запорожская военная администрация

Дословно: "Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из города. Даже по служебным делам".

Детали: Накануне российские захватчики не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука. Он должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом".

Его задержали на выезде из Энергодара и из блокпоста увезли на допрос.

"В итоге ему и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента", - отмечают в Запорожской ОВА.

Темы: ЗАЭСЗапорожская областьвойна
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