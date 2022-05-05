Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT

Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и убивать многих российских генералов во время войны России в Украине.

Источник: The New York Times со ссылкой на американских чиновников

Детали: Издание напоминает, что украинские чиновники заявили, что убиты 12 российских генералов на передовой, и это количество удивило военных аналитиков.

Помощь в нацеливании является частью секретной помощи администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных на поле боя в режиме реального времени.

Эти разведывательные данные также включают в себя предполагаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного плана боевых действий Москвы на Донбассе, сообщили чиновники. Тем не менее, они отказались уточнить, сколько генералов было убито в результате помощи США.

Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении местонахождение и других подробностей о часто перемещаемом мобильном штабе российских военных.

Украинские чиновники объединили эту геолокацию со своими разведывательными данными, включая перехваченные коммуникации, предупреждающие украинских военных о присутствии высших российских офицеров, чтобы нанести артиллерийские удары и другие атаки, в которых погибли российские офицеры.

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Издание отмечает, что Администрация (Байден – ред.) пыталась сохранить в секрете большую часть разведывательных данных на поле боя, опасаясь, что это будет расценено как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина на расширение войны.

Американские официальные лица не стали описывать, как они получили информацию о штабе российских войск, опасаясь подвергнуть их методам сбора. Но на протяжении всей войны разведывательные службы США использовали разнообразные источники, включая секретные и частные спутники, чтобы отслеживать перемещение русских войск.

Отвечая на вопрос о предоставлении разведданных украинцам, спикер Пентагона Джон Ф. Кирби сказал, что "мы не будем говорить о деталях этой информации". Но он признал, что Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые они могут использовать для защиты.

NYT отмечает, что Соединенные Штаты запрещают себе предоставлять разведывательные данные о высших российских военных лидерах. В частности, это касается русского генерала Герасимова.

Но американская разведка была причастна к смерти других российских генералов, признали чиновники.

Американские официальные лица публично признали, что Соединенные Штаты начали предоставлять Украине оперативные разведывательные данные в преддверии вторжения России 24 февраля.

По их словам, американская разведка передала Украине секретную информацию в широком диапазоне сфер, от перемещения российских войск к данным о целях.