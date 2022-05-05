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Евросоюз запустит свой план Маршалла для Украины – Мишель

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 06:41
фото: Getty Images

Донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, может стать отправной точной для европейского плана Маршалла для Украины.

Источник: президент Евросовета Шарль Мишель в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины.

Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно".

"Сейчас, в этом столетии, война против Украины является человеческой трагедией, что означает, что дальновидные лидеры сегодня должны встать и дать сигнал, что мы будем мужественны, будем предельно тверды, чтобы поддержать Украину не только словом, не только речами – этого недостаточно – нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нам нужна политическая воля".

"Я понял, что для нас, как для ЕС, чрезвычайно важно быть конкретными в наших действиях, определять приоритеты, а также мобилизовать необходимые средства. Это первый элемент.

Второй элемент. Я предложил Европейскому совету политически поддержать запуск этой конференции.

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Это означает, что нас поддерживают 27 глав государств и глав правительств. Мы решили в ходе обсуждения Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом Зеленским, что мы хотим привлечь на эту конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность многим донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной.

Именно поэтому я так рад, что Польша вместе со Швецией приняли решение провести эту конференцию в Варшаве при полной моей и Европейской комиссии поддержке".

Детали: Кроме того, Мишель обозначил три приоритета и три цели, которые он видит для использования трастового фонда.

"Во-первых, это гуманитарная помощь. Мы хотим убедиться, что украинские власти получают максимальную поддержку для оказания необходимой гуманитарной помощи людям в Украине, которые страдают из-за всех этих зверств и трудностей.

Первая цель – гуманитарная поддержка.

Вторая цель – ликвидность. Важно как можно больше поддержать Украину бюджетной поддержкой, грантами и кредитами – поддержать страну максимально на экономическом уровне. Именно поэтому мы считаем, что этот трастовый фонд может быть полезен и для того, чтобы дать сильный сигнал уверенности, доверия и дать возможность правительству, властям управлять страной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И третий пункт – восстановление страны", – перечислил он.

По мнению Мишеля, трастовый фонд должен быть активирован "как можно быстрее".

"Это значит, что это обсуждение (на конференции – ред.) должно стать отправной точкой. Здесь мы постараемся сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. Это должно быть целью.

И важно, на мой взгляд, что власти Украины смогут в ближайшие дни и недели иметь деньги, необходимые им для достижения трех целей, которые я назвал: гуманитарная поддержка, ликвидность и начать восстановление страны", – подчеркнул президент Европейского совета.

Говоря о восстановлении послевоенной Украины, Мишель отметил, что "цель не в том, чтобы восстановить Украину прошлого".

"Цель – построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину.

Это означает, например, что когда будет восстановление инфраструктуры, ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, принимая во внимание изменение климата, цифровую трансформацию мира и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС и с которыми сталкивается весь мир", – пояснил он.

Темы: ЕСУкраинавойна
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