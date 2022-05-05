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Россияне сменили тактику и стали более осторожными – Запорожская ОВА

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 07:22

Российские военные сменили тактику, пытаясь наступать на востоке Украины: они анализируют тактику Вооруженных сил Украины, ищут их слабые места, проявляют осторожность.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Российская армия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление на Запорожском направлении.

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Для этого противник пытается наносить урон подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Враг изменяет свою тактику по сравнению с первыми днями войны. Теперь россияне действуют по ситуации, изучают и анализируют тактику ВСУ, ищут слабые места. Россияне стали более осторожными, а не просто берут количеством".

Детали: В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг производит обстрелы позиций украинских войск практически вдоль всей линии столкновения и наносит удары в районе Гуляйполя.

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Усилия армии РФ сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Гуляйполе, Камышевахе и Орехов.

"Также оккупанты начали шить форму Вооруженных Сил Украины и переодеваться в нее, готовя провокации против мирного населения. Не исключено осуществление провокативных действий такими переодетыми подразделениями, чтобы скомпрометировать украинских военных на оккупированных территориях и линии столкновения", – предупреждает Запорожская ОВА.

Темы: войнаЗапорожская областьДонбасспровокации
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