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В Турции находятся 70 тысяч беженцев из Украины – генконсул

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 07:27
В Турции находятся 70 тысяч беженцев из Украины – генконсул
фото: Getty Images

В Турции находятся 70 тысяч граждан Украины, временно переехавших в страну из-за вторжения России.

Источник: генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский в эфире единого телемарафона, цитирует Общественное

Прямая речь: "С первых дней войны граждане Турции под консульство приносили помощь. В Стамбуле есть хаб гумпомощи, мы ее отправляем в Украину. На сегодняшний день отправили 100 грузовиков".

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Детали: Турция также принимает беженцев из Украины, их число достигло 70 тысяч человек.

В частности, в городе Сакарья разместили 130 детей из Днепропетровской области. Турецкие бизнесмены проплатят их пребывание в отеле в течение 3 месяцев.

По словам Недильского, в районе Стамбула была поселена тысяча украинских граждан.

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"Договаривались с бизнесом, гостиницами, где сейчас там проживают", - сказал Недильский.

Он пояснил, что в Турции продолжает действовать на 90 дней безвизовый въезд. Также есть возможность подаваться на гуманитарный статус, позволяющий продлить срок пребывания до 180 дней.

"Также ведутся переговоры об эвакуации морем людей из Мариуполя", - рассказал генконсул.

Темы: Турциябеженцывойна
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