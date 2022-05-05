Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции находятся 70 тысяч беженцев из Украины – генконсул

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 07:27
фото: Getty Images

В Турции находятся 70 тысяч граждан Украины, временно переехавших в страну из-за вторжения России.

Источник: генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский в эфире единого телемарафона, цитирует Общественное

Прямая речь: "С первых дней войны граждане Турции под консульство приносили помощь. В Стамбуле есть хаб гумпомощи, мы ее отправляем в Украину. На сегодняшний день отправили 100 грузовиков".

Детали: Турция также принимает беженцев из Украины, их число достигло 70 тысяч человек.

В частности, в городе Сакарья разместили 130 детей из Днепропетровской области. Турецкие бизнесмены проплатят их пребывание в отеле в течение 3 месяцев.

По словам Недильского, в районе Стамбула была поселена тысяча украинских граждан.

"Договаривались с бизнесом, гостиницами, где сейчас там проживают", - сказал Недильский.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВИДЕО ДНЯ

Он пояснил, что в Турции продолжает действовать на 90 дней безвизовый въезд. Также есть возможность подаваться на гуманитарный статус, позволяющий продлить срок пребывания до 180 дней.

"Также ведутся переговоры об эвакуации морем людей из Мариуполя", - рассказал генконсул.

Темы: Турциябеженцывойна
Главное сегодня

Начали третий этап эвакуации гражданских из "Азовстали" – Гутерреш

ВИДЕОШарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

В Госдуме РФ уверяют, что мобилизации не будет, как и первого ядерного удара

Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы для евакуации

ЕС планирует ввести санкции против фактической жены Путина Алины Кабаевой

Все новости...
Турция
Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни – министр обороны Турции
Генсек ООН перед поездкой к ​​Путину посетил Эрдогана
Турция рассмотрит выделение для Украины дополнительных объемов топлива
Последние новости
01:15
Буш сравнил Зеленского с Черчиллем
01:00
Жену писателя задержали за плакат: она поспорила с матерью, что в РФ нет свободы
00:57
Партия Макрона сменяет название на "Возрождение"
00:38
Нестрашное эмбарго и новая порция санкций: итоги на экономическом фронте
00:25
Первая леди США встретится в Словакии с украинскими беженцами
23:59
Чехия нашла возможность заменить нефть из РФ
23:43
Когда блокируют сайты: как на временно оккупированных территориях получать информацию
23:39
Харьковщина: в результате ракетного обстрела погиб человек
23:34
Добрый вечер: ПВО минусирует 15 целей российских войск
23:25
Страны ЕС почти достигли договоренности о новых санкциях - Боррель
Все новости...